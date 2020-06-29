Саакашвілі пропонує ліквідувати Конституційний Суд

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Голова Виконавчого комітету Міхеїл Саакашвілі переконаний, що в Україні необхідно провести референдум про скасування Конституційного суду. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Хвиля.

Як стало відомо NNS, відповідну заяву Саакашвілі зробив в інтерв'ю 24 каналу.

«Тому що вони реально шкодять будь-якої нової ініціативи. Реально є зброя в руках олігархів і різних корумпованих елементів»,

– зазначив політик.

За словами Саакашвілі, «не можна оновлювати корпус, якщо механізми втручання суспільства в оновлення цього корпусу чітко не визначені».

«Зараз вони самі повинні себе оновлювати. Це не спрацює і крапка»,

- говорить він.

Крім цього, як зазначив куратор реформ в Україні, суддівський корпус зараз знаходиться в поганому стані, а законопроектом щодо судової реформи, який нещодавно внесли в Раду, ми залишаємо всі ключі в руках «старих» людей.

«Це не спрацює. Скільки можна про це говорити»,

– підкреслив Саакашвілі.

Нагадаємо, 30 червня Саакашвілі представить президентові України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Дениси Шмыгалю та іншим членам уряду план роботи Виконкому реформ. У програмі йдеться про зміну митниці, введенням нового податку та повернення незаконно виведених активів з України.

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