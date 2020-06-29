"Слуги народу" обіцяють закон про права опозиції

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Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (фракція «Слуга народу») в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що перший варіант закону про опозицію, який готує нинішня влада, може бути внесений на розгляд парламенту в вересні чи жовтні, передає NNS.

«Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам. Тому що ми чудово усвідомлюємо, що хтось сьогодні є влада, а завтра опозиція», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

За словами Стефанчука, «для мене є важливим – це, по-перше, закріплення каталогу прав опозиції, а по-друге, створення гарантій, щоб ці речі не змінилися незалежно від того, яка буде влада».

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Один із варіантів — внесення до Конституції положення, що закон про опозицію і зміни до нього ухвалюють 300 голосами депутатів.

«Один із таких варіантів зараз на робочій групі ми розглядаємо для того, щоб жодна подальша влада не мала наміру змінити цього положення, – 300 голосами», – сказав він.

«Це один із варіантів, який ми обговорюємо. Я вважаю, що він міг би бути нормальним чинником для стабільності саме цього закону», – додав Руслан Стефанчук.

Зазначимо, законопроєкти про опозицію подавалися останніми роками до Верховної Ради України вже не раз, але жоден із них досі не був ухвалений.

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