Мовний закон: Разумков розповів, до яких змін варто готуватися

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Українського радіо розповів, до яких змін у мовному законі варто готуватися українцям та чи потрібен нам мовний омбудсмен, передає NNS.

За словами Разумкова, єдина державна мова в нашій державі — українська, і це ні в кого не викликає питань.

"Станом на сьогодні на розгляді у парламенті немає ніяких законів, які б пропонували зміни. Єдиною державною мовою в Україні є українська. Тут питань ні в кого немає. Але якщо ми говоримо про відповідність Конституції, то якщо ми рухаємось у Європу, ми повинні забезпечити та врахувати інтереси всіх громадян України. Без виключення. Сьогодні питання мови підіймається виключно політиками. Люди один одного розуміють досить непогано. Якби політики не влазили в цей процес, було б набагато простіше. Це ускладнює внутрішні процеси в країні", ─ зазначив Дмитро Разумков.

Голова Верховної Ради пояснив, у чому полягають зміни до мовного закону.

"У законі ми закладаємо умови, які виступають в якості батога. А треба було закладати умови, які б давали українській мові можливість розвиватися. Наприклад, створювати умови для створення контенту українською. Йдеться про бонуси, зокрема, податкові. Якщо ми говоримо про омбудсменів, я думаю, це також не буде додавати консолідації суспільству", ─ сказав він.

Разумков також прокоментував, чи потрібен Україні мовний омбудсмен, зокрема, з української мови.

"Українська мова є державною. Якщо ми говоримо про омбудсмена, давайте, щоб він захищав інтереси всіх громадян. Наприклад, у нас є омбудсмен з прав людини Людмила Денісова, яка захищає права всіх людей, які проживають на території нашої держави, всіх громадян України. Тому захищати інтереси треба всіх громадян України. Так, як це роблять народні депутати, президент, уряд. І я думаю, що і мовні омбудсмени повинні так діяти також", ─ зауважив Разумков.

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