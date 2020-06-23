Українцям змінили графік робочого дня: новий розклад

- 23 черв. 2020
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В Україні у зв'язку з карантином через коронавірус людям змінили графік трудового дня, інформує РБК-Україна, передає NNS.
Кабінет міністрів вирішив перенести початок робочого дня на більш пізній час. Це робиться для того, щоб уникнути тисняви в транспорті і пробок на дорогах.
Начальник відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко повідомила, що це нововведення буде діяти як для органів влади, Пенсійного фонду, соціальних служб та центрів надання адміністративних послуг, так і для приватного сектора.
"Рішення приймається за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть які-небудь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, так і приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії і будуть це робити", – розповіла Опришко "Обозревателю".
Уряд дозволив відкриватися о 10.00:
- магазинам;
- СТО;
- поштовим відділенням;
- спортивним залам;
- офісам страхових компаній;
- установам освіти;
- соціальним службам.
Наголошується, що на годину пізніше буде відкриватися Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, установи соціального захисту, а органи влади – з 8:00.
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