Українцям змінили графік робочого дня: новий розклад

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В Україні у зв'язку з карантином через коронавірус людям змінили графік трудового дня, інформує РБК-Україна, передає NNS.

Кабінет міністрів вирішив перенести початок робочого дня на більш пізній час. Це робиться для того, щоб уникнути тисняви в транспорті і пробок на дорогах.

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко повідомила, що це нововведення буде діяти як для органів влади, Пенсійного фонду, соціальних служб та центрів надання адміністративних послуг, так і для приватного сектора.

"Рішення приймається за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть які-небудь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, так і приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії і будуть це робити", – розповіла Опришко "Обозревателю".

Уряд дозволив відкриватися о 10.00:

магазинам;

СТО;

поштовим відділенням;

спортивним залам;

офісам страхових компаній;

установам освіти;

соціальним службам.

Наголошується, що на годину пізніше буде відкриватися Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, установи соціального захисту, а органи влади – з 8:00.

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