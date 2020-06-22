У Зеленского назвали условия отставки Авакова

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Президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией Слуги народа назвал депутатам два условия для отставки главы МВД Арсена Авакова. Об этом заявила замфракции Евгения Кравчук, сообщает NNS со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться",

- заявила Кравчук.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности вынес на рассмотрение парламента постановление об увольнении Авакова.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отставки Авакова не будет.

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