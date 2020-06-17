Комитет Рады рекомендует рассмотреть постановление об увольнении Авакова

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Комитет Верховной Рады рекомендует включить в повестку дня сессии проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Зарегистрированный проект постановления №3606 могут внести на заседание 18 июня. Об этом сообщает NNS со ссылкой на УНИАН.

Решение принималось без обсуждения самого проекта постановления.

— Не может быть министром внутренних дел человек, чьи подчиненные безнаказанно бьют, насилуют, издеваются и покрывают виновных,

— заявил народный депутат Голоса Андрей Осадчук.

5 июня более полусотни народных депутатов из фракций партий Голос, Слуга народа, Европейска солидарность зарегистрировали это постановление.

15 июня заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк заявил о намерении их фракции собрать подписи для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения соответствующего проекта постановления.

Аваков и отставка

Президент Владимир Зеленский не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.

Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах.

С Аваковым есть договоренность о необходимости доведения до конца и получения результата в делах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

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