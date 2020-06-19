Справу проти Порошенка через Томос відкрили за скаргою Філарета - УП

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Державне бюро розслідувань не збирається ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України, та пояснює, що справу стосовно п’ятого президента Петра Порошенка було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля УПЦ КП Філарета, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомив поінформований співрозмовник Української правди в ДБР:

"Справа відкрита в листопаді 2019 року СБУ за заявою Філарета. Його мотив, це претензії до керівництва держави в першу чергу через те, що гроші, які отримувала УПЦ КП в першу чергу від своїх іноземних представництв, після створення ПЦУ сплачуються в Константинополь. З боку Петра Порошенка це піар хід, ми не плануємо грати на темі релігії та втручатися у діяльність ПЦУ, а також ставити під сумнів легітимність її створення".

Нагадаємо, 18 червня перед судом щодо обрання запобіжного заходу в справі про можливе незаконне призначення голови Служби зовнішньої розвідки п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що проти нього порушили справу через "розпалювання релігійної ворожнечі" за фактом отримання Томосу українською автокефальною церквою.

Пізніше, як передавала NNS, в ДБР підтвердили існування провадження проти Порошенка через Томос.

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