В ДБР підтвердили існування провадження проти Порошенка через Томос

Завантажте мобільний додаток сайту

В Державному бюро розслідувань підтвердили існування кримінальної справи проти Петра Порошенка про розпалювання міжнаціональної ворожнечі, про яку сьогодні заявляв колишній президент перед своїми прихильниками біля Печерського райсуду Києва, з посиланням на УНІАН, інформує NNS.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДБР.

«6 листопада 2019 року СБУ почала розслідування за заявою вірян Київського патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, направлені на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. В подальшому СБУ передала справу для розслідування до ДБР», - йдеться у повідомленні.

Слідство у цій справі зараз триває, додали в ДБР.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 червня, Порошенко заявив, що проти нього порушено ще одну справу - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

«Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу. Називається вона «За розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України», - сказав він.

Порошенко назвав порушені проти нього справи "дрібною помстою закомплексованих людей" і запевнив, що не боїться нинішньої влади.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України





