Суд над Порошенком і нова справа проти нього через Томос

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Сьогодні, 18 червня відбувся суд над п’ятим президентом України Петром Порошенко. Засідання проходило у Печерському районному суді Києва, куди прибули народні депутати з партії «Європейська солідарність» та всі бажаючи підтримати політика. Про це повідомляє NNS .

Як стало відомо NNS з прямої трансляції, перед початком засідання біля приміщення суду пройшов мітинг, на який зібралися тисячі людей. Вела мітинг народний депутат Софія Федина. В ході заходу слово брала дружина Порошенка, а потім і сам п’ятий президент, який під’їхав пізніше. Вони дякували громадянам, які прийшли підтримати їх.

В своєму зверненні до учасників мітингу Петро Порошенко повідомив, що проти нього відкрито ще одне провадження - «за розпалювання релігійної ворожнечі – через сприяння надання Томосу Українській церкві». Ці слова викликали обурення у людей, що зібралися.

Невдовзі після виступу політика розпочалось судове засідання, в ході якого слідчий суддя Павло Вовк повинен був обрати запобіжний захід підозрюваному по справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Нагадаємо, прокуратура заявляла, що буду вимагати арешту для Порошенка. Проте змінила клопотання на запобіжний засіб у вигляді особистого зобов’язання.

"…Петро Порошенко є народним депутатом і повинен відвідувати засідання Верховної Ради і спілкуватися з виборцями. Тому прокуратура просить застосувати до Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання",

- сказав прокурор.

Суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Суддя хотів надати час захисту на ознайомлення зі зміненим клопотанням Офісу генпрокурора, проте адвокати відмовилися. Тоді суддя переніс судове засідання, на якому мають уже по суті розглянути клопотання прокурора. Воно має відбутися 1 липня.

Водночас адвокат Ілля Новіков заявив, що Порошенко виступає проти перенесення суду, оскільки про смерть батька було відомо іще 16 червня і прокуратура не повідомила захист про подання клопотання про перенесення суду, тому похорон уже організований на 19 червня.

З посиланням на видання НВ NNS публікує повний текст виступу Порошенка у суді:

«Високий суд. Шановні і дорогі колеги. Шановні журналісти. Шановні дипломати, які присутні в цьому залі. Я дуже дякую за такий рівень міжнародної уваги до цього трешу. І треш — це не є неповага до суду. Треш — це є дослівне цитування вашого генерального прокурора Рябошапки, який на 100% був «своєю людиною» для вашої влади і який чітко наголосив, що все, що міститься в цій так званій справі — це є треш.

Дипломати, народні депутати мене зрозуміють. Для українців, які не дуже володіють англійською мовою, я хочу пояснити: треш — це сміття. І це оцінка генерального прокурора. А місце для сміття у відрі прибиральниці, а не в українському суді.

Особливо цинічним для мене це виглядає в цей день. Але Порошенко хабарі не бере, не брав і брати не буде. Я не почув, щоби ви заявили про розрекламовану сьогодні заяву про перенесення засідання. Чи правильно я розумію, що це був фейк і ви вчергове обдурили людей?

І друга позиція, чому я на це так спокійно реагую: тому що, читаючи правову галиматью, викладену в цих папірцях, я відчуваю те, що в радянські часи (мене зрозуміють) називалося «чувством глубоко удовлетворения». Бо з виборів минуло 14 місяців. І 14 місяців, отримуючи за рахунок коштів платників податків десятки і десятки тисяч гривень заробітної платні, десятки (а може й сотні) працівників прокуратури і Державного бюро розслідувань займалися виключно Порошенком.

І за 14 місяців ви знайшли ось ці дурниці? Що це означає для суспільства? Для суспільства це означає — і надзвичайно важливо, щоби зараз це почули, — що все, що ви казали під час виборчої кампанії і після неї про корупцію, про зраду, про захоплення владних повноважень, про зловживання, — про все… До речі, ваша честь, я хочу наголосити, що вони і сюди намагалися включити державну зраду, саме в цю справу; що вони і сюди намагалися включити звинувачення президенту в захопленні державної влади. Це ж тут було. І не знайшли нічого.

І я буду висловлювати оцінку цього, якщо, ваша честь, ви або перейдете до розгляду справи по суті, або зробите те, що ви маєте зробити — відправити це назад до цих не встановлених судом осіб, які чомусь 16 червня, в день смерті мого батька, повністю змінили прокурорську групу, — можливо, тому, що ті прокурори, які раніше тут були, відмовилися підписувати і представляти звинувачення в суді. Можливо. Я не виключаю того, що залишилася правова позиція.

Я хочу наголосити, що всі 27 справ, які були абсолютно незаконно порушені проти мене, куди була включена і справа про «розпалювання міжрелігійної ворожнечі» шляхом отримання Томосу і створення Православної Церкви України… Посадіть мене за грати за цю справу. Для мене це буде найбільша нагорода. А може, за справу, яку ви розслідуєте вже 14 місяців? За віддачу мною наказу про контрнаступ для Збройних Сил України, яким було звільнено дві третини Донбасу. І за цю справу. Щоби вже чітко слідувати російським і кремлівським інструкціям, які до вас доводить пан Бабіков, який є адвокатом Януковича.

І я послухав їхню аргументацію на нещодавньому суді, де я виступав свідком у справі Януковича — ситуація жахлива. А може, рік ця прокурорська військова гвардія не може розібратися зі справою, в якій Ілля Новіков [адвокат Порошенко, — НВ] теж брав участь — тільки захищаючи українських моряків від так званого російського правосуддя, де український президент звинувачується в тому, що в листопаді 2018 року він дав наказ (чи це було повноваження командувача Військово-морських сил, — але я готовий підписатися під кожним словом), коли українські військові кораблі мають українською Керченською протокою прийти в українське Азовське море для захисту українського Азовського узбережжя, українського Маріуполя і українського Бердянська.

А мене звинувачують, що тим наказом я спровокував Росію на ескалацію. Ви в якій країні живете? Вам 14 місяців було недостатньо для того, щоби розібратися? Ні. Ви намагаєтеся гратися в політичні ігри. Я наголошую: політичні ігри треба закінчувати.

*Обертається і дивиться в камеру* Володимире Олександровичу, дорогий мій, вас ніхто не боїться. Ні в цьому залі, ні на вулиці. І ваших вказівок щодо того, щоби посадити Порошенка, — це кримінальний злочин і в Україні, і в Європі, і в світі. Ще раз хочу вам повторити: я і моя команда дуже любимо Україну. Ми шануємо і поважаємо інститут президентства. Ви для нас не ворог, і нас не треба боятися. Для нас ворог — Путін, якого ви забули згадати у вашому інтерв'ю Українській правді (до речі, Українська правда, я вам дякую за вашу позицію; Севгіль [Мусаєва, головред видання], тебе з Днем народження). І ми маємо спільно об'єднатися для того, щоби захистити нашу державу. І ми готові до цього.

Дорогі українці, а навіщо ці невстановлені особи… *Обертається до сторони обвинувачення* Я ненавмисно, я справді просто не знаю ваших прізвищ, так каже представник захисту. Навіщо вони змінили подання? Тому що там написано: «вилучити паспорт», «обмежити пересування», «заборонити поїздку за кордон» — вони знають, що я маю їхати за кордон, для того щоби мобілізувати світ на захист України. Вони цього бояться.

*Обертається до сторони обвинувачення* Прохання: не виконуйте злочинних наказів. *Обертається до камери* Прохання: не бійтеся. *Обертається до судді* Прохання, ваша честь: відправте їм це сміття і дійте за законом. Дякую, і слава Україні!"

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