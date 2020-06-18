В ОП розповіли про стан здоров'я хворої на коронавірус Олени Зеленської

- 18 черв. 2020
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Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні. Про це повідомляє NNS з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Як повідомлялось раніше, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.
16 червня Олену Зеленську було госпіталізовано.
Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує.
Стан Олени Зеленської стабільний.
Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
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