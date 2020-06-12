Президент України переходить на особливий режим роботи

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Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Офісу президента у Фейсбуці.

Згідно з Конституцією, Президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат.

Як стало відомо NNS , ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам.

Президент України щодня проходитиме тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежить коло фізичного спілкування, переведе наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звузиться до охорони та найближчих помічників.

Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

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