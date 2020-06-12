Україну прийняли до Програми розширених можливостей НАТО

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Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду, яка, в свою чергу посилається на прес-службу Альянсу.

Як стало відомо NNS , цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.

"Як партнер НАТО Україна надала війська для операцій союзників, в тому числі в Афганістані і Косові, а також для Сил реагування і навчань НАТО. Союзники високо цінують цей значний внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці",

- пояснили у НАТО рішення прийняти Україну до програми.

Будучи партнером із розширених можливостей, Україна отримає вигоду від індивідуальних можливостей, які допоможуть підтримати її внесок, пояснили у НАТО. Це включає розширений доступ до програм і вправ із взаємодії, а також ширший обмін інформацією.

"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, незважаючи на пандемію COVID-19",

- прокоментувала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Україна зараз є одним з шести партнерів із розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на секторах, що становлять взаємний інтерес.

У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсу.

"Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях із проведення реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією",

- резюмували в Альянсі.

Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року.

На початку травня 2020 року віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова приєднатися до програми.

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