Закон про банки оскаржили в Конституційному суді

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В Конституційному суді оскаржили закон про регулювання банків, який також відомий як «антиколомойський». До суду надійшло подання від 64 народних депутатів, передає Бабель, інформує NNS.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«11 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону», — йдеться в повідомленні.

Подання подали лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко і депутат від цієї партії Сергій Власенко. Підписалися нардепи «Батьківщини», групи «За майбутнє», яка нещодавно стала партієюДепутатська група «За майбутнє» стала партією. Її очолив нардеп Палиця, а також окремі депутати від «Слуги народу» — Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що передбачає закон про банки?

Документ № 2571-д забороняє повертати банки колишнім власникам. Він також максимально ускладнює виплату компенсацій колишнім власникам банків, навіть якщо суд вирішить, що держава несправедливо націоналізувала чи вивела з ринку якийсь банк.

Компенсація за націоналізацію залежатиме від розміру «втраченої вигоди» — цю суму визначатиме аудиторська фірма, яку призначить суд.

Насамперед законопроєкт стосується ПриватБанку й одного з його ексвласників — Ігоря Коломойського, тому він й отримав назву «антиколомойський».

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