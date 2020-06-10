Порошенку повідомили про підозру: що відомо

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П’ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка підозрюють у спонуканні голови Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, Порошенко підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 червня Державне бюро розслідувань вручило підозру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли він прийшов на допит у ДБР у справі про начебто незаконне ввезення художніх картин в Україну.

Водночас адвокат Порошенка Ілля Новіков розповів іншу версію у трансляції «Європейської солідарності».

«Допит не відбувся. Намагалися вручити Порошенку підозру. Ще до того, як почався допит, до нас підійшов представник Офісу генпрокурора, не представився. Ми відмовилися спілкуватися з цією людиною. Зараз Петро Порошенко залишив будівлю ДБР», — зазначив адвокат.

Новіков додав, що, за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року журналісти Bihus.Info встановили, що між Порошенком та колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника, яке він тепер оскаржує у суді.

Зазначимо, що Сергій Семочка був заступником голови Служби зовнішньої розвідки України з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року.

Нагадаємо:

26 травня Порошенко мав прийти на допит до ДБР у справі про картини. Йдеться про обставини переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю колекції із 43 картин всесвітньо відомих художників. Однак саме тоді Порошенко, глузуючи з ДБР, відкрив виставку цих же картин у Музеї Гончара, а на допит не прийшов.

Тоді його адвокат Ігор Головань у коментарі журналістам пояснив неявку Порошенка тим, що, за законом, виклик до слідчого не може відбуватися у форматі відеозвернення.

26 травня представники Держбюро розслідувань приїхали в музей Івана Гончара, щоб вручити повістку на допит Петру Порошенку та провести «слідчі дії». У ДБР заявляли, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали слідчим діям. У той день повістку Петру Порошенку вручили через його дружину Марину Порошенко.

28 травня у Музеї Гончара заявили, що ДБР арештувало приватну колекцію картин Порошенка.

4 червня Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка. Ігор Головань, адвокат Порошенка, вважає рішення суду незаконним, оскільки судове засідання відбулося без його клієнта.