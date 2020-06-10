ВІДЕО - ДБР підготувало ролик про Порошенка з вставками 95-го кварталу

- 10 черв. 2020
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Державне бюро розслідувань зняло ролик про Порошенка, використавши в ньому елементи, які багатьох здивували і навіть шокували. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку ДБР у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , ДБР підкріпило роликом текст, у якому розповідається про ігнорування Порошенком виклики на допит. У відео згадують про політичний тиск, "прикриття порохоботами" та власною дружиною. А також використовують кадр з 95-го кварталу.
«За дорученням Генерального прокурора прокурори Офіс Генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого Президента України, схилив військову службову особу - Голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).
Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»,
- повідомили в ДБР.
В коментарях люди масово висловлюють обурення з приводу опублікованого відео
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