ВІДЕО - ДБР підготувало ролик про Порошенка з вставками 95-го кварталу

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Державне бюро розслідувань зняло ролик про Порошенка, використавши в ньому елементи, які багатьох здивували і навіть шокували. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку ДБР у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , ДБР підкріпило роликом текст, у якому розповідається про ігнорування Порошенком виклики на допит. У відео згадують про політичний тиск, "прикриття порохоботами" та власною дружиною. А також використовують кадр з 95-го кварталу.

«За дорученням Генерального прокурора прокурори Офіс Генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Слідством встановлено, що народний депутат, який перебував у статусі п'ятого Президента України, схилив військову службову особу - Голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, шляхом видання явно злочинного наказу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Наразі слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою»,

- повідомили в ДБР.

В коментарях люди масово висловлюють обурення з приводу опублікованого відео

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