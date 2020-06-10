Казанський про засідання підгрупи ТКГ: Представники "Л/ДНР" поводилися нервово, а представник РФ протесту не висловлював

- 10 черв. 2020
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Представник Росії в політичній групі Тристоронньої контактної групи не протестував проти включення переселенців з окупованих районів Донбасу в українську делегацію, повідомив представник Донецької області в політичній групі ТКГ Денис Казанський, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.
"Російський представник Дмитрієвський протесту проти появи переселенців в українській делегації не висловлював", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Водночас, зазначив він, представники так званих Л/ДНР відреагували на нових членів української делегації "нервово".
"Представники угруповань "Л/ДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували нервово, грубіянили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - розповів Казанський.
Він також припустив, що основне засідання ТКГ, заплановане на 10 червня, може затягнутися до пізнього вечора.
9 червня Україна вперше залучила до роботи групи з політичних питань ТКГ заявлених зі сторони української делегації представників ОРДЛО.
Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.
Фото: hromadskeradio.org
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