Казанський про засідання підгрупи ТКГ: Представники "Л/ДНР" поводилися нервово, а представник РФ протесту не висловлював

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Представник Росії в політичній групі Тристоронньої контактної групи не протестував проти включення переселенців з окупованих районів Донбасу в українську делегацію, повідомив представник Донецької області в політичній групі ТКГ Денис Казанський, передає Інтерфакс-Україна, інформує NNS.

"Російський представник Дмитрієвський протесту проти появи переселенців в українській делегації не висловлював", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Водночас, зазначив він, представники так званих Л/ДНР відреагували на нових членів української делегації "нервово".

"Представники угруповань "Л/ДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували нервово, грубіянили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - розповів Казанський.

Він також припустив, що основне засідання ТКГ, заплановане на 10 червня, може затягнутися до пізнього вечора.

9 червня Україна вперше залучила до роботи групи з політичних питань ТКГ заявлених зі сторони української делегації представників ОРДЛО.

Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

Фото: hromadskeradio.org