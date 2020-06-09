Журналістів з Донбасу запросили до складу мінської ТКГ

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Журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш увійшли до складу української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Про це журналісти Гармаш і Казанський пишуть у Facebook.

"Важливе оголошення. З сьогоднішнього дня я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, бо сторонами переговорів вважаються України, РФ і ОБСЄ ("Л/ДНР" не сторони конфлікту). Відразу попереджаючи ваші питання, скажу, що мова не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде", - зазначив Денис Казанський.

Журналіст нагадав, що в комплексі заходів з виконання Мінських угод, є пункти 11 і 12, у яких йдеться про те, що питання, які стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.

"При цьому, в документі, як ви можете самі переконатися, немає жодної згадки про те, які саме це мають бути представники окремих районів. Такі організації, як "ЛНР" і "ДНР", ніде не згадуються. І відповідно ніде не сказано, що саме з ними Україна повинна щось узгоджувати", - написав Казанський.

Він нагадав, що довгий час від окремих районів виступали громадяни Росії Дейнего й Ніконорова, яких ніхто не обирав і які привласнили собі право говорити від імені Донбасу.

"При цьому переселенці - корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідуваннями змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю свого рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася, до переговорів залучено групу корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і я. І в нас уже точно не менше прав представляти окремі райони - по-перше, на відміну від бойовиків "Л/ДНР" ми не є злочинцями (не віджимати, не мародерствували, не катували людей у підвалах), по-друге, ми не є громадянами Росії і маємо тільки українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати", - підкреслив Казанський.

Він додав, що бере участь у ТКГ не для того, щоб щось узгоджувати з представниками незаконних організацій "Л/ДНР", а саме для консультацій української делегації і обговорення тих пунктів, які Україна зобов'язалася обговорювати, коли підписувала мінські угоди.

Казанський також зазначив, що виступає проти закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

"Що ж стосується можливих майбутніх виборів на непідконтрольній території, то наша позиція така, що вони можливі лише після отримання Україною контролю над кордоном і проходити можуть виключно за українськими законами - з поверненням українського ТБ, українських журналістів, українських політичних партій і переселенців", - підкреслив Казанський.

Про пропозицію увійти до складу української делегації ТКГ також повідомив журналіст Сергій Гармаш.

"Мені запропонували увійти до складу української делегації в Мінській ТКГ. Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО. Звучить страшно. Насправді я вже п'ять років говорю на всіх ефірах: якщо вже вам такі важливі Мінські угоди, а в них записано зобов'язання України "консультуватися" і "узгоджувати" деякі законопроекти з "представниками окремих районів Донецької та Луганської області", то я теж з Донецька, ведіть переговори зі мною!" - написав Гармаш.

Журналіст так само зазначив, що це не є Консультативною радою.

"Одразу пояснюю: це не злощасна Консультативна рада! Ні в якому вигляді! Це замість неї. Це дослівне і формальне виконання Мінського Комплексу заходів. Консультації з представниками ОРДЛО закладено в Комплексі заходів і Києву (поки він не відмовився від Мінського алгоритму) все одно доведеться проводити їх, нехай навіть формально. Тому ми зацікавлені, щоб наш уряд консультувався з нами, а не з "міністрами" "ДНР" - "ЛНР", - написав Гармаш.

Він додав, що не вестиме переговори з "ДНР".

"Ми, як представники ОРДЛО, будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати, або не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу! Зрештою, нам там жити і не враховувати наші інтереси - значить створювати ґрунт для майбутніх, тепер уже - справді цивільних, - конфліктів", - підкреслив журналіст.

Також про це повідомляє Офіс президента:

"Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства. На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк ".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Леонід Кучма, Президент України 1994-2005 років.

До складу делегації також увійшли віце-прем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).