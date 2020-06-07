«Не стадо баранів». Данилюк прогнозує дострокові парламентські вибори в Україні

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Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк прогнозує дострокові парламентські вибори. Він вважає сприйняття монобільшості як "стада баранів" – згубним підходом для президента. Про це NNS повідомляє з посиланням на gordonua.com.

Процес розпаду парламентської монобільшостівже почався, він був неминучий, враховуючи ставлення до фракції "Слуга народу" в Офісі президента. Таку думку в ефірі Obozrevatel TV 4 червня висловив колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

"Коли Володимир Зеленський будував систему, при якій вся влада концентрується у президента, я йому говорив, що це не тільки небезпечно для нього, а дуже небезпечно для країни, тому що робить її слабшою. Я бачив інший підхід до формування Верховної Ради. Коли пройшли вибори і я зрозумів, що вже є монобільшість, був проти того, щоб цю монобільшість сприймали як стадо баранів",

– заявив політик.

Всі помилки Верховної Ради при такому підході сприймаються як помилки самого президента, який продовжує збільшувати очікування від себе, пояснив він.

"Коли ви так ставитеся до фракції, тоді не ображайтеся, що через деякий час вона почне розпадатися, нічого не буде голосувати. Тому що врешті-решт депутати починають створювати власну суб'єктність",

– зазначив Данилюк.

Конфлікт фракції "Слуга народу" і ОПУ вже триває, вважає екс-секретар РНБО.

"Думаю, це закінчиться достроковими парламентськими виборами. Хоча б тому, що це не стадо баранів",

– додав він.

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