Володимир Зеленський назвав Авакова «потужним міністром»

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Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова «дійсно потужним міністром» попри низку протестів за його відставку. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістки НВ Крістіни Бердинських під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста. Зустріч відбулася у суботу, 6 червня, у селі Залісся Броварського району Київської області.

На його переконання, Аваков має лишатись міністром, щоб закінчити розслідування справи про вбивство у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

«Досі немає кращого міністра. Я вважаю його дійсно потужним міністром. Я розумію через що страйки. Я чесно відверто відповідав на це питання. Якщо людина взялась за якусь сенсаційну справу, вона повинна її довести і не повинна її кидати. Я пояснюю через звільнення (ексгенпрокурора Руслана — ред.) Рябошапки, щоб у нас не сталось питань зі справою (про вбивство активістки Катерини — ред.) Гандзюк, вона продовжилась, її доведуть до кінця, винуватці будуть за ґратами. Так само з паном Арсеном Борисовичем, я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, тому він має довести її до кінця»,

− сказав Зеленський.

Зазначимо, що у п’ятницю, 5 червня, в Києві та інших містах України відбулася серія протестів з вимогою відправити у відставку главу МВС Арсена Авакова. Останньою краплею для цього стали нещодавні гучні інциденти — резонансна перестрілка в Броварах та поліцейське свавілля в Кагарлику Київської області, де правоохоронці зґвалтували жінку і катували затриманих.

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