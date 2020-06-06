Стіна на кордоні з РФ: як просувається будівництво

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Роботи з інженерно-технічного облаштування російсько-українського державного кордону станом на кінець травня були виконані на 40%. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічні новини.

Як стало відомо NNS , у 2020 році на реалізацію проекту «Стіна» було виділено 400 млн грн. Станом на 1 червня вже витрачено 53 млн. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України у відповіді на запит експертної громадської організації StateWatch.

Нагадаємо, «Стіна» зводиться на кордоні з РФ з 2015 року. За п'ять років на реалізацію проекту витратили 1,7 млрд грн, зазначили в ДПСУ. Передбачалося, що проект буде завершено в 2018 році, проте терміни завершення пізніше були перенесені на 2025 рік.

За даними Державної прикордонної служби України, перенесення термінів будівництва загороджень на східному кордоні обумовлене скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт і послуг.

«Стіна» являє собою оборонну споруду на кордоні з Російською Федерацією. Будівництво стартувало восени 2014 року.

Спочатку планувалося витратити на нього 8 млрд грн і завершити до 2018 року. Пізніше вартість «Стіни» зменшили вдвічі, кінцевий термін зведення споруд перенесли на 2020-й, а потім на 2021 рік. В рамках проекту «Стіна» передбачено встановлення на ділянці російсько-українського кордону 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг.

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