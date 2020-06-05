Загроза вторгнення РФ: в двох областях посилили охорону

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Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях у контексті можливого вторгнення з боку РФ. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Як стало відомо NNS , відповідну інформацію журналістам надав командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, відповідаючи на запитання, чи планує Україна нарощувати спроможності у Херсонській та Миколаївській областях у зв'язку з інформацією щодо можливого вторгнення РФ в східні області з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом.

“Дійсно, така інформація (у ЗМІ — ред.) проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й водогону нашої дніпровської води до тимчасово окупованої території (Північно-Кримський канал — ред.). Ми всі ці об'єкти посилили - і охорону, і оборону, - і також проводимо визначені контрдиверсійні і контртерористичні заходи”,

- зазначив Наєв.

За його словами, до цих заходів залучені як військові, так і інші складові сектору безпеки: СБУ, Національна гвардія, поліція і підрозділи, які здійснюють розвідувальну діяльність.

Як повідомлялось, президент американського фонду «Джеймстаун» Глен Говард під час онлайн-конференції зазначив, що посушливе літо в Криму може спонукати Російську Федерацію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом. Він закликав Україну слідкувати за ситуацією і порадив використовувати полігон біля Херсона, щоб відпрацювати реагування на операції з насильницького вторгнення.

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