Зеленський звернувся до Папи Римського по допомогу

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Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову із Папою Римським Франциском і обговорив з ним ситуацію на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт Офісу президента.

Як стало відомо NNS, сторони обговорили сьогоднішню кризову ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, насамперед гуманітарні виклики, що постали перед світом. Папа Франциск відзначив, що цінує прагнення України до солідарності.

«Підтримка Вашої Святості у питанні єдності, солідарності та відкритості Європи є важливою для України. Важливо вже зараз працювати над відновленням взаємної довіри та зміцненням взаємодії на континенті»,

– зазначив Президент.

Глава України держави поінформував Папу Франциска про успішні заходи, вжиті Україною під час карантину, зокрема про онлайн-формат навчання дітей у школах. Було також відзначено добрий приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних обмежень.

Президент поінформував Його Святість про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до Святого Престолу з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.

«Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення «червоних ліній» стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності»,

– наголосив Володимир Зеленський.

Його Святість подякував Президенту України за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Додатково понтифік попросив Володимира Зеленського переказати вітання українському народу, до якого Папа почувається близьким серцем.

Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі.

Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.

Його Святість наголосив, що цінує зусилля Володимира Зеленського, яких Президент докладає задля припинення війни та досягнення миру на Донбасі.

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