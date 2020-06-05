Юзік отримав керівну посаду від партії «Слуга народу»

- 05 черв. 2020
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Юзік, він же шоумен і нардеп в «одному наборі» Юрій Корявченков отримав керівну посаду у себе на батьківщині. Про це NNS повідомляє, посилаючись на заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенію Кравчук.
«Партія «Слуга народу» продовжує формування регіональної структури. І сьогодні ми представляємо голів та членів рад восьми обласних та одного міського осередку»,
– зазначила вона.
Так, керівником обласної партійної організації на Дніпропетровщині став народний депутат Юрій Кісєль.
Як стало відомо NNS , партійну організацію Кривого Рогу очолив народний депутат Юрій Корявченков – він же Юзік з 95-го кварталу.
Раніше ми повідомляли: Абсолютна більшість "Слуги народу" проти відставки Авакова - депутат
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