Юзік отримав керівну посаду від партії «Слуга народу»

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Юзік, він же шоумен і нардеп в «одному наборі» Юрій Корявченков отримав керівну посаду у себе на батьківщині. Про це NNS повідомляє, посилаючись на заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенію Кравчук.

«Партія «Слуга народу» продовжує формування регіональної структури. І сьогодні ми представляємо голів та членів рад восьми обласних та одного міського осередку»,

– зазначила вона.

Так, керівником обласної партійної організації на Дніпропетровщині став народний депутат Юрій Кісєль.

Як стало відомо NNS , партійну організацію Кривого Рогу очолив народний депутат Юрій Корявченков – він же Юзік з 95-го кварталу.

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