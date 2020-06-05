Абсолютна більшість "Слуги народу" проти відставки Авакова - депутат

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Абсолютна більшість владної фракції «Слуга народу» проти відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура у коментарі hromadske, передає NNS.

«Не підтримує (відставки Авакова — ред.) абсолютна більшість. Можливо, є претензії у нас зараз до Арсена Борисовича, але водночас, якщо на таке важливе міністерство у нас немає іншої кадрової пропозиції, то і підписи (за відставку — ред.), мені здається, збирати неправильно», — заявив Качура.

«Коли збирали підписи я запитав: "Кого ви пропонуєте взамін? У вас є кандидатура? Давайте запропонуємо президенту".Тому що саме у президента є домовленість з Аваковим про те, що як тільки Зеленський поставить вимогу звільнення, Арсен Борисович сам напише заяву про звільнення», — додав він.

Депутат вважає, що необхідно почути позицію президента і прем'єра щодо цього питання.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, народні депутати планують заслухати очільника МВС у парламенті з доповіддю щодо резонансних кримінальних подій, зокрема щодо перестрілки в Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

У зв'язку з цим під стінами Верховної Ради та Кабінету міністрів збираються чотири акції протесту, на яких вимагатимуть відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про гучні справи, які розпочали за часів Авакова і які досі залишають без вироків, читайте у матеріалі Громадського ТУТ.

Зазначимо, Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року. У серпні 2019 року вже за уряду команди президента Володимира Зеленського його перепризначили на цю посаду.