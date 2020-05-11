Позачергове засідання ВР призначено на 13 травня, розглядатимуть 26 законопроєктів, включно з "антиколомойським"

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Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в середу, 13 травня о 10:00. Хочуть розглянути 26 питань, серед яких і законопроєкт про банки, який зокрема, унеможливить повернення ПриватБанку олігарху Ігорю Коломойському, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, інформує пресслужба Ради.

Також планують розглянути проєкти законів про підтримку платників податків у період карантину, про звільнення ФОПів пенсійного віку від єдиного соціального внеску, а також про дозвіл не декларувати майно, записане на позашлюбних дітей.

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Голосуватимуть і за пом’якшення режиму секретності щодо держоборонзамовлення, оптимізацію мережі та функціонування Центрів надання адміністративних послуг, процесуальні строки під час карантину та спрощення досудового розслідування деяких злочинів.

Депутати також розглянуть розширення повноважень Національної гвардії, підтримку креативної індустрії через карантин, підвищення соціальних гарантій дітей під опікою та вихід Ради з карантину.

Крім того, планують провести годину запитань до уряду та заслухати доповідь голови Національного банку Якова Смолія.

27 квітня профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити банківський закон у другому читанні.

Загалом до банківського законопроєкту подали рекордну кількість правок — понад 16 тисяч.

Для того, аби не розглядати банківський закон протягом багатьох місяців, депутати внесли зміни до регламенту Ради, які дозволяють уникати розгляду всіх понад 16 тисяч правок.

Ухвалення банківського закону є ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів. Раніше серед вимог було також ухвалення закону про ринок землі, який Рада схвалила у другому читанні 31 березня.

Розгляд земельного закону депутати також намагалися затягнути, внісши численні правки (загалом 4018 правок). Через це закон Рада розглядала майже 2 місяці.

30 березня Рада ухвалила у першому читанні так званий «антиколомойський» законопроєкт.

Законопроєктом регулюються повноваження Національного банку щодо виведення банків з ринку, визнання їх банкрутами. Також закон однозначно забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам.