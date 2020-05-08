МВФ відмовився від довгострокової програми з Україною

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Міжнародний валютний фонд відмовився від підписання трирічної програми з Україною, натомість сторони зосередяться на короткостроковій. Про це передає Громадське, інформує NNS.

МВФ та Україна укладуть короткострокову програму stand-by на 18 місяців замість трирічної програми EFF, як очікувалося раніше.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу 7 травня.

«Враховуючи безпрецедентну невизначеність щодо економічних та фінансових перспектив та необхідність сконцентрувати політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні та стабілізації, переговори переключилися на 18-місячний stand-by, який може забезпечити підтримку платіжного балансу для посилення реакції влади», — заявив він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.

Програма stand-by укладається на коротші періоди, на відміну від EFF (Extended Fund Facility).

Попередня програма України з МВФ також була у форматі stand-by та тривала 14 місяців. Вона закінчилася 18 лютого 2020 року та була розрахована на 3,9 мільярда доларів, які фонд мав перерахувати трьома траншами протягом 14 місяців. Програму підписали наприкінці 2018 року та виділили перший транш на 1,4 мільярда доларів. Решту траншів Україна так і не отримала, зокрема через вибори у 2019 році та невиконання вимог фонду.