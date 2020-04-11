Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун

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Президент подякував ініціаторам електронної петиції про повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я за активну громадянську позицію і запевнив, що нинішній міністр Максим Степанов визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи як свої пріоритети, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента України.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19.

Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова.

Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

У свою чергу міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", - відповів президент.

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Електронна петиція № 22/089776-еп «Повернути Уляну Супрун на посаду Міністра охорони здоров’я України» була розміщена на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.03.2020 громадянкою О.В.Лосик, її підтримали понад 25000 громадян.

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