Знайшли ліки, які здатні побороти коронавірус за 48 годин in vitro

07 квіт. 2020
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Австралійські вчені помітили, що протипаразитарний препарат івермектин може виявитися дієвим при лікуванні коронавірусу. Він зміг знищити вірус за 48 годин, але наразі тільки в пробірці. Про це з посиланням на Antiviral Research пише 24tv.ua, інформує NNS.

Докторка Кайлі Вагстафф з Інституту біомедичних досліджень Монаша, яка очолювала дослідження, стверджує, що препарат івермектин зупинив ріст SARS-CoV-2 в клітинній культурі протягом 48 годин.

«Ми виявили, що навіть одна доза може видалити всю вірусну РНК до 48 годинах, і що навіть за 24 години вона значно скоротилася», — сказала Вагстафф.

Вчені попереджають, що дослідження проводилися in vitro (в пробірці) і ліки ще мають пройти випробування на людях. Тому наступне завдання вчених – з'ясувати, чи є ефективна доза, при якій можна використовувати його для людей.

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Івермектин – що це

Антипаразитарний препарат, який довів свою ефективність in vitro проти широкого спектра вірусів, включаючи віруси ВІЛ, денге, грипу та Зика. В Україні він часто застосовується у ветеринарії. Івермектин показав ефективність у людей і тварин. Для людей його застосовують при корості, гельмінтозах, міазі.

Хоча механізм, за допомогою якого івермектин впливає на коронавірус, невідомий, але виходячи з дії на інші віруси, можна зробити висновок, що він послаблює клітини-господарі.

Доктор Леон Кейлі з Королівської лікарні Мельбурна, де проводилися експерименти з живим коронавірусом, каже:

«Як вірусологиня, яка була в команді, яка першою ізолювала коронавірус SARS-COV2 за межами Китаю в січні 2020 року, я схвильована перспективою використання івермектіна в якості потенційних ліків проти COVID-19», — зазначила Кейлі.

Застосування івермектіна для боротьби з COVID-19 буде залежати від результатів подальших доклінічних і клінічних досліджень. Зараз австралійські вчені активно шукають фінансування.

Фото ілюстративні


 

Автор: Маруся Оффон

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