Кількість випадків COVID-19 на ранок 7 квітня в Україні

- 07 квіт. 2020
- 623
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на сторінку МОЗ у Фейсбук.
З них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 77 випадків;
- Волинська область — 34 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 випадків;
- Донецька область — 10 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 38 випадків;
- Запорізька область — 41 випадок;
- Івано-Франківська область — 160 випадків;
- Кіровоградська область — 53 випадки;
- м. Київ — 253 випадки;
- Київська область — 97 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 30 випадків;
- Полтавська область — 12 випадків;
- Рівненська область — 40 випадків;
- Сумська область — 51 випадок;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 13 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 247 випадків;
- Черкаська область — 62 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали: Посилення карантину: що зміниться для осіб старше 60 років
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!