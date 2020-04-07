Кількість випадків COVID-19 на ранок 7 квітня в Україні

07 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на сторінку МОЗ у Фейсбук. 

З них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 77 випадків;
  • Волинська область — 34 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 випадків;
  • Донецька область — 10 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 38 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 160 випадків;
  • Кіровоградська область — 53 випадки;
  • м. Київ — 253 випадки;
  • Київська область — 97 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 30 випадків;
  • Полтавська область — 12 випадків;
  • Рівненська область — 40 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 13 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 247 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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