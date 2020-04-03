Посилення карантину: що зміниться для осіб старше 60 років

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Нові правила карантину в Україні передбачають особливі умови для хворих на коронавірус, тих, то приїжджає з окупованих територій, працівників торгівлі та осіб старше 60 років, пише НВ, інформує NNS.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Постановою встановлені особи, які потребують самоізоляції:

особи, які мали контакт з хворим COVID-19, крім осіб особ, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

крім осіб особ, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків; особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють COVID-19 та не потребують госпіталізації;

не потребують госпіталізації; особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, і забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

Особа, якій призначили самоізоляцію, зобов’язана зазначити місце самоізоляції та інформацію про засоби зв’язку (номер телефону), короткі відомості про стан здоров’я і хронічні захворювання — ця інформація вноситься до відповідних інформаційних систем, зокрема в мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

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Також до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг вноситься інформація про прізвище, ім'я та по батькові особи, дату її народження, чи проживає особа сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в період самоїзоляції.

Особи, які перебувають на самоізоляції, забов'язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з ким спільно проживають.

За дачу неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, засоби зв’язку, а також за недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а в разі порушення режиму самоізоляції, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема смерть третіх осіб — до кримінальної відповідальності.

Особам на самоізоляції (крім хворих на COVID-19), які заявили про неможливість забезпечення піклування про них іншими особами, дозволяється відвідування продуктових магазинів та аптек на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту (захисних масок або респіраторів без клапону видиху).

Також цим особам дозволяється двічи на день вигулювати домашніх тварин.

Контролювати дотриманням режиму самоізоляції будуть співробітники поліції і Нацгвардії, працівники держустанов МОЗ епідеміологічного профілю та відповідні органи місцевого самоврядування.

Крім того в постанові сказано, що до 5 квітня 2020 року Мінцифри має розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг для можливості проведення моніторінгу щодо дотримання самоізоляції.