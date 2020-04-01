Чоловіка оштрафували на 17 тис грн за перебування у магазині без маски

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Чоловік, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски сплатить 17 тис грн штрафу за порушення правил карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресцентр судової влади України.

«1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн», — повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до протоколу, ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину «АТБ», без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п.2а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27.03.2020, відповідно до якого на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено знаходитися у публічних місцях та громадському транспорті без засобів індивідуального захисту.

Таким чином чоловік скоїв правопорушення передбачене у статті 44-3 КУпАП.

За інформацією суду, чоловік не заперечував проти тих обставин, що зазначені в протоколі та пояснив, що дійсно перебував у магазині «АТБ» без маски.

Крім того чоловікові доведеться сплатити і судовий збір в розмірі 420 грн. 40 коп. на користь держави.

Повідомляється, що постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.

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