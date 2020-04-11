«ВКонтакте» й «Одноклассники»: СБУ пропонує продовжити заборону соцмереж

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Служба безпеки України запропонувала продовжити санкції щодо російських соцмереж «Одноклассники» й «ВКонтакте» ще на три роки, пише The Village Україна, інформує NNS.

Пропозиції внесли до РНБО – повідомляють у СБУ:

«Служба безпеки України пропонує продовжити санкції щодо російських соціальних мереж «Одноклассники» та «ВКонтакте» ще на 3 роки. Відповідні пропозиції Голова Служби Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України».

За даними кіберфахівців, після санкцій у цих соцмережах утричі зменшилася кількість українських користувачів.

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«Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому», – переконаний Голова СБУ Іван Баканов.

Протягом трьох років СБУ відкрила майже 100 кримінальних справ щодо власників й адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах.

Також депутати зареєстрували законопроєкт, за яким продовжують цю заборону.

Нагадаємо, у травні 2017 року в Україні почала діяти заборона російських соцмереж «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru й компанії «Яндекс».