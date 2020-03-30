СБУ заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот через фейки про коронавірус

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За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських «кіберактивістів» з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону.

«Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України», — повідомляють в СБУ.

Крім того повідомляється, що ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

«У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України», — зазначили в СБУ.

Також СБ України блокувала діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.