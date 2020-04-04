Партнерство з НАТО: подробиці нових ініціатив щодо України та Грузії

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Нові ініціативи НАТО у відносинах з Україною і Грузією зміцнять їх сумісність з Північноатлантичним альянсом. Про це йдеться у письмовій відповіді пресофісу НАТО, пише Укрінформ, передає NNS.

«Міністри закордонних справ НАТО ухвалили подальші ініціативи, що зміцнюють партнерство з Грузією та Україною. Це є частиною відповіді НАТО на розвиток ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні. Грузія зможе брати участь у проєктах, які були запропоновані Україні - таких як Регіональна програма безпеки авіаційного простору (Regional Airspace Security Programme) та платформа НАТО - Україна з протидії гібридній війні (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)», - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Україна зможе брати участь у заходах Школи з розбудови оборонних інституцій (Defence Institution Building School) та у діяльності Спільного центру з тренування та оцінки НАТО - Грузія.

«Ми також збільшимо участь обох країн у навчаннях, що відбуваються під егідою країн-союзниць і НАТО в регіоні Чорного моря, для розвитку спроможностей та взаємосумісності», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи для подальшого поглиблення партнерства з Україною і Грузією.