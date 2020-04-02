Китай приховав масштаби поширення COVID-19 - розвідка США

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Офіційні китайські дані про кількість заражених і померлих у результаті пандемії коронавірусної інфекції є сфальсифікованими, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на секретну доповідь американської розвідки, надану Білому дому, передає Радіо свобода, інформує NNS.

Джерела Bloomberg не надали жодної додаткової інформації про доповідь. Китайська влада повідомила про 82 тисячі випадків зараження і 3 тисячі 300 смертей у результаті епідемії, що почалася, згідно з версією Пекіна, наприкінці грудня в Ухані.

Станом на ранок 2 квітня у Сполучених Штатах виявлено понад 215 із половиною тисяч заражених, загинули понад 4 тисячі людей.

«Суть у тому, що ситуація була б кращою, якби Китай був більш відкритим. Зараз очевидно, що задовго до того, як світ дізнався, що Китай зіткнувся з інфекцією, можливо, за місяць до цього епідемія була реальністю в Китаї» , – сказав в інтерв'ю CNN 1 квітня віцепрезидент США Майк Пенс.

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За словами президента Трампа, він не отримував звіту американської розвідки, але дані, надані Пекіном, виглядають щонайменше неповними.

Реальна картина розвитку епідемії в Китаї важлива для моделювання поширення коронавірусу в світі і оцінки ефективності заходів боротьби з ним.

Як заявила 31 березня імунолог Дебора Біркс, що є радником адміністрації Трампа з проблеми коронавірусу, інформація, надана Пекіном, вплинула на висновки і дії урядів різних країн.

В останні дні з'явилася інформація, що похоронні будинки в Ухані отримали незвично велику кількість урн для поховання. Є повідомлення, що за отриманням праху родичів стоять черги, що може свідчити про значно вищий рівень смертності в результаті пандемії. За деякими підрахунками, число померлих може перевищити 40 тисяч. Офіційне число померлих в Ухані – 2,5 тисячі.