- 11 бер. 2020
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Уряд призначив тимчасових очільників до міністерств: освіти, економіки, енергетики та культури. Про це інформує NNS з посиланням на suspilne.media.
Тимчасовим виконувачем обов'язків очільника Міністерства енергетики призначено заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна, про повідомили у пресслужбі відомства на сторінці у Фейсбук.
Тимчасовою очільницею Мінкульту стала колишня заступниця Володимира Бородянського Світлана Фоменко. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 10 березня.
Окрім того, т.в.о. міністра економіки став перший заступник ексміністра Тимофія Милованова Павло Кухта.
"Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України", — повідомив Кухта у Facebook.
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Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України призначили першого заступника ексміністерки Новосад Юрія Полюховича.
"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від себе залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", — зазначив Полюхович.
Раніше він обіймав посаду першого заступника 11-ї міністерки освіти і науки України Ганни Новосад. Паралельно, Полюхович викладає у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерський курс "Історія цивілізацій доколумбової Америки".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Планується розглянути питання щодо Кабінету міністрів та "діяльності силових міністерств у сфері подолання корупції".
- Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вранці 4 березня рекомендував Верховній Раді підтримати відставку Гончарука.
- Того ж дня Рада звільнила Гончарука і призначила на посаду Дениса Шмигаля, який раніше працював віцепрем'єром та профільним міністром розвитку громад і територій.
- Після цього Верховна Рада пакетом призначила новий склад уряду, що спричинило обурення частини народних обранців.
- Частина кандидатів у міністри відмовилися працювати в уряді Шмигаля, зокрема, міністерка освіти Ганна Новосад і кандидат на посаду міністра економіки Роман Жуковський.
- Сам Милованов не захотів втрачати посаду міністра економіки і висловився проти розділення свого міністерства на два, так само як і міністр культури Володимир Бородянський.
- Після відмови міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського очолювати Мінкульт, збиралися у відставку двоє з трьох його заступників.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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