Завантажте мобільний додаток сайту

Уряд призначив тимчасових очільників до міністерств: освіти, економіки, енергетики та культури. Про це інформує NNS з посиланням на suspilne.media.

Тимчасовим виконувачем обов'язків очільника Міністерства енергетики призначено заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна, про повідомили у пресслужбі відомства на сторінці у Фейсбук.

Тимчасовою очільницею Мінкульту стала колишня заступниця Володимира Бородянського Світлана Фоменко. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 10 березня.

Окрім того, т.в.о. міністра економіки став перший заступник ексміністра Тимофія Милованова Павло Кухта.

"Сьогодні за рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України", — повідомив Кухта у Facebook.

Раніше ми писали: Міністр інфраструктури прокоментував підвищення цін "Укрзалізниці"

Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України призначили першого заступника ексміністерки Новосад Юрія Полюховича.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від себе залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", — зазначив Полюхович.

Раніше він обіймав посаду першого заступника 11-ї міністерки освіти і науки України Ганни Новосад. Паралельно, Полюхович викладає у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерський курс "Історія цивілізацій доколумбової Америки".

Нагадаємо: