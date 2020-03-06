Шмигаль розповів, коли піде у відставку

- 06 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль готовий піти з посади, якщо не виправдає сподівань українців. Про це він сказав в ефірі програми «Право на владу», повідомляє РБК-Україна.
«Я піду з посади, якщо не виправдовував сподівань українців», — сказав Шмигаль.
Також у нього запитали, в яких випадках він може відмовити президентові України.
«Я відмовлю президенту в різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову», — зазначив прем'єр.
Нагадаємо, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.
Як повідомлялося раніше, що 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду.
У той же час у фракції «Слуга народу» тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.
Шмигаль заявив, що залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.
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