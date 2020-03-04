Новим прем’єром України став колишній працівник ДТЕК

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Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада України схвалила кандидатуру прем’єр-міністра, запропоновану президентом Зеленським. Наступником Гончарука став Денис Шмигаль. Про це NNS повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання парламенту.

Свої голоси «за» віддали 291 народний депутат.

Що відомо про нового прем’єр-міністра України? Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт НВ.

Кар'єра в бізнесі та на держслужбі

Денису Шмигалю 44 роки, він родом зі Львова.

Вищу освіту здобув у рідному місті: в 1997 році закінчив економічний факультет університету Львівська політехніка (спеціальність — менеджмент у виробничій сфері).

Пізніше захистив дисертацію кандидата економічних наук (за темою з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил).

Починаючи з середини 90-х кілька років працював бухгалтером у різних львівських компаніях. З початку 2000-х обіймав керівні посади — зокрема начальника відділу управління фінансами та економічного аналізу, а потім і директора з економіко-стратегічного розвитку ЗАТ Львівський автобусний завод.

Згодом працював у топ-менеджменті ще кількох місцевих компаній, переважно у фінансово-інвестиційній сфері (Комфорт-Інвест, Росан-Інвест).

У 2009 році вперше прийшов на держслужбу: був помічником голови Львівської ОДА, а потім кілька років аж до Революції Гідності очолював економічне управління та департамент інвестицій обласної адміністрації.

Близько півроку в 2014-му також обіймав посаду заступника начальника головного управління фіскальної служби у Львівській області.

З 2015 року знову повернувся працювати в бізнес: був віцепрезидентом, генеральним директором і членом наглядової ради компанії Львівхолод.

У 2017−2019 роках працював у структурах бізнес-імперії Ріната Ахметова: обіймав посади заступника гендиректора компанії ДТЕК Західенерго, був директором Бурштинської ТЕС (у структурі ДТЕК).

Влітку 2019 року після оновлення влади в Україні за підсумками президентських і парламентських виборів знову повернувся на держслужбу — у серпні Шмигаля було призначено головою Івано-Франківської ОДА.

Участь у виборах

На позачергових виборах у Раду в жовтні 2014 року Денис Шмигаль висував свою кандидатуру в народні депутати як самовисуванець (в окрузі № 121 Львівської області).

А в 2015 році балотувався до Львівської облради від партії Народний контроль.

Призначення в Кабмін

У січні 2020 року стало відомо, що Денис Шмигаль є найбільш імовірним претендентом на заміну Альоні Бабак на посаді міністра розвитку громад і територій.

4 лютого Верховна Рада офіційно звільнила Бабак та підтримала кандидатуру Шмигаля, призначивши його ще й віцепрем'єром.

Тоді новопризначений чиновник заявив, що в Кабміні має намір приділяти увагу трьом основним напрямкам роботи:

1) Завершення децентралізації: «Громади на місцях повинні отримати максимум економічних повноважень і бути господарями свого повсякденного життя», — підкреслив Шмигаль.

2) Реформа ЖКГ. На думку міністра, необхідно ввести конкурентний ринок послуг ЖКГ та їх постачальників — як державних, так і приватних. Шмигаль сподівається, що це дозволить замінити зношені комунальні мережі, підвищити енергоефективність і встановити ту вартість тарифів, яку в змозі оплачувати українці.

3) Реформування будівельної сфери. «Будівлі, дороги, інфраструктура. Корупції в цій сфері більше не має бути, — заявив Шмигаль, запевнивши, що він «не зупиниться перед гострими та нестандартними рішеннями, але ці рішення будуть системними». На його думку, зрештою галузь повинна перейти на прозорі, єдині для всіх правила гри. «Відповідальності гравців ринку буде кардинально збільшено, відповідальність перед споживачем. Але ще більше — перед законом», — резюмував віцепрем'єр.

Родина та декларація

Згідно з декларацією, яку Денис Шмигаль подав влітку 2019 року як кандидат на посаду голови Івано-Франківської ОДА, у 2018-му він отримав працюючи в ДТЕК близько 3,5 млн грн.

Його сім'я також задекларувала, що має $ 115 тис. готівкою, володіє будинком (215,9 кв.м.) та двома земельними ділянками у Львові (458 кв. м і 171 кв. м), а також двома земельними ділянками у Львівській області (обидві по 2,2 тис. кв. м).

Денис Шмигаль одружений, його дружина Катерина раніше вела невеликий бізнес у Львові - зокрема була співвласницею пекарні та велопрокату NextBike.

Подружжя виховує двох дочок.

Головне із нещодавнього інтерв'ю

У січні 2020 року, перед першим призначенням у Кабмін, він дав інтерв'ю урядовому агентству Укрінформ.

Наводимо ключові уривки з цієї бесіди.

Про контакти з новою владою: «Як у голови ОДА в мене доволі тісна співпраця з керівництвом Офісу президента. Це й Андрій Богдан, керівник Офісу, і Сергій Трофімов, його перший заступник. Також працюємо з іншими заступниками голови Офісу президента. Для мене все з них власне й починалось, це був цілий конкурс…»

Про Ахметова: «Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто. У компанію ДТЕК і, зокрема в Бурштинську ТЕС, керівником якої я був два останні роки, я потрапив за відкритим конкурсом. […]. А акціонера ДТЕК я бачив, як і всі, тільки по телевізору».

Про те, що його називають людиною Іллі Павлюка, «сірого кардинала» Слуги народу: «Не знаю такої людини, і ніхто мені не представлявся як людина Павлюка. Мені це питання вже задавали, що десь було таке звинувачення, я зразу казав: таку людину не знаю. Й до цього часу нічого не змінилось — я з Павлюком так і не познайомився».

Про те, хто запросив його у Кабмін: «Це була пропозиція президента і прем'єра. У мене була розмова й з Володимиром Зеленським, і з Олексієм Гончаруком. […] Пропозиція була така: віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад і територій. Посада віцепрем'єра — для того, щоб мати змогу скоординувати питання сталого регіонального розвитку з іншими міністерствами. Тобто це буде й економіка, й інфраструктура, і Мінрегіон, міністром якого пропонується стати. Робота буде на зрізі кількох міністерств. Одним словом, мені поставили завдання — я з ним погодився і, якщо на те буде воля Верховної ради, берусь до роботи».