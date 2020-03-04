Эксперт по морскому праву: "Вторжение с моря в Одессу, Николаев и Херсон уже в сентябре не выглядит сказочным"

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Есть высокая вероятность того, что Россия захочет осуществить новое вторжение в Украину с моря осенью 2020 года. В случае реализации этого сценария под угрозой могут оказаться три города.

О таком прогнозе, NNS узнал из эксклюзивного комментария для журналистов OBOZREVATEL, эксперта по морскому праву, представителя "Морской экспертной платформы" Богдана Устименко.

"После "победобесия" россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным",

– предупредил он.

Устименко добавил, что такие данные начали озвучивать разведки, в том числе иностранные.

"Наиболее реалистичным выглядит вторжение именно с моря",

– резюмировал эксперт.

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