У Путина разразились ответом на слова Пристайко о Дне победы

- 29 лют. 2020
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Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Владимир Зеленский, отказываясь от Дня Победы 9 мая, повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.
Об этом сообщает NNS со ссылкой на УНН.
Слуцкий заявил, что таким образом украинская власть идет на поводу у русофобов.
«Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы»,
— заявил российский политик.
И конечно, чиновник Госдумы обратился к истории, он подчеркнул, что своими действиями украинские власти предают «память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи».
Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко действительно отметил, что, во-первых, российская сторона не приглашала Владимира Зеленского на День победы, в ответ на вопрос в эфире украинского телеканала. Во-вторых, Пристайко акцентировал внимание на наполнении 9 мая новым смыслом.
«Мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире»,
— сказал глава украинского МИД.
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