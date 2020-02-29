У Путина разразились ответом на слова Пристайко о Дне победы

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Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Владимир Зеленский, отказываясь от Дня Победы 9 мая, повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом сообщает NNS со ссылкой на УНН.

Слуцкий заявил, что таким образом украинская власть идет на поводу у русофобов.

«Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы»,

— заявил российский политик.

И конечно, чиновник Госдумы обратился к истории, он подчеркнул, что своими действиями украинские власти предают «память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи».

Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко действительно отметил, что, во-первых, российская сторона не приглашала Владимира Зеленского на День победы, в ответ на вопрос в эфире украинского телеканала. Во-вторых, Пристайко акцентировал внимание на наполнении 9 мая новым смыслом.