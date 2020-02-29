Поездка Зеленского в Москву: появилось официальное заявление МИД

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Поездка Президента Владимира Зеленского в Москву на празднование 9 мая, активно обсуждается среди украинцев. Официальное заявление по этому поводу сделал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на 9 мая. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире канала «Украина 24», пишет NNS. По его словам, позиция украинской власти остается прежней, то есть - праздновать 9 мая никто не будет.

"Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должны идти празднования", - подчеркнул Пристайко.

Далее глава МИД сообщил, что 9 мая должно праздноваться, только потому, что 75 лет, если не считать шесть лет войны в Украине, континент находится в относительном мире.

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