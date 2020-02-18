Один загиблий, четверо поранених: втрати під Золотим 18 лютого (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 18 лютого, о 5-й ранку під Золотим на Луганщині російські окупаційні війська почали наступ на опорні пункти ЗСУ. Розв’язався важкий бій. На даний момент бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією.

Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.

У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована.

При цьому колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз у своєму Facebook повідомляє про двох загиблих і чотирьох поранених українських військових в результаті бою поблизу Золотого.

"Як повідомляють мені мої хлопці, в нас двоє загиблих і четверо поранених, один з поранених від госпіталізації відмовився. Противник застосовував ствольну артилерію, але наші артилеристи їх заткнули", - написав Стокоз.

Також в мережі з`явилося відео обстрілів українських позицій поблизу Кіровська. Відео виклала у Фейсбук Оксана Духніч.



