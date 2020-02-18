Українські війська понесли втрати біля Золотого: противник намагається просунутись через лінію розмежування

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Як повідомляла раніше NNS , посилаючись на журналіста Юрія Бутусова, сьогодні, 18 лютого, близько 5-ї ранку російські військові формування атакували українські опорні пункти в районі Золотого. Йде важкий бій.

Дану інформацію підтверджує штаб ООС. На жаль, з української сторони є втрати.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Станом на зараз (08:50) триває бій. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються.

Є також непідтверджена інформація наступного характеру:

