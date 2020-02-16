С почином! В Украине начали блокировать новостные сайты

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украине начали блокировать новостные сайты - хотя ни один из скандальных законопроектов, которые вводят эту норму, пока не принят. Но видимо власти нашли лазейку, чтобы закрывать информационные веб-ресурсы без утомительного законотворчества.

Делается это через уголовное дело, вроде и не имеющее отношения к СМИ. На основании которого суд потом блокирует уже информационный сайт по неким формальным признакам - тоже не имеющим отношения к контенту издания.

NNS стало известно от журналистов издания «Страна», что прямо сейчас в Украине отрабатывается схема, которая позволит закрывать веб-сайты и без скандального закона о медиа и дезинформации, которые продвигает "Слуга народа". "Страна" разбиралась в ситуации.

67 сайтов на блокировку

О том, что начались блокировки интернет-СМИ, еще 7 февраля заявил главный редактор сайта "Капитал" Вячеслав Чечило.

Он сообщил, что его ресурс перестал открываться у пользователей провайдера "Фринет".

"Сначала выдавал надпись про то, что доступ ограничен "по требованию законодательства или решению суда". После просьбы предъявить это самое решение, был получен честный ответ, что никакого решения нет. Надпись исчезла, но… сайт все так же заблокирован. Такая вот занятная свобода слова по-украински. Зачем принимать какие-то законы вообще, если можно просто вот так методом лома?",

- написал Чечило в Facebook.

Позже выяснилось, что вопреки заявлениям провайдера, решение суда все же существует.\

11 февраля на сайте Нацкомиссии по связи и информатизации появилось сообщение, что "Капитал" и 66 других сайтов заблокированы по решению Печерского суда Киева. А иск подала Нацполиция.

Судя по списку сайтов, которые приводит НКРСИ - большинство из них связаны с онлайн-казино и ставками. Однако оказались в них также и СМИ. Это уже упомянутый "Капитал", а также сайты "Досье", "Скелет-инфо", Vgolos и "Черная метка".

В стоп-лист также попало несколько информационных агрегаторов - сайтов, которые собирают ссылки на новости с других ресурсов.

Вот список восьми сайтов, которые никакими онлайн-казино не являются, но тем не менее уже недоступны у многих провайдеров.

smi.today;

ukr.fm;

theworldnews.net;

skeletinfo.org;

blackmark.club;

dosye.com.ua;

capital.ua

vgolos.info

(кстати, smi.today, отстоял себя в суде и начал работать)

Как информационные ресурсы оказались среди онлайн-казино - это большой вопрос.

Отметим, что тотальной блокировки по факту не произошло - указанные сайты недоступны лишь у отдельных провайдеров. Хотя суд постановил сделать это для всех.

Решение было принято еще 27 января, однако НКРСИ почему-то сообщила о нем только вчера. Интересно, что в Едином реестре судебных решений оно отсутствует.

Как СМИ появились в "черном списке"?

Попавший под блокировку сайт "Досье" сообщает детали уголовного дела, которое стало поводом для решения суда.

"Это дело касается уголовного производства 12019000000000599, которое было открыто Главным следственным управлением Нацполиции 4 июля 2019 года по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч. 2 ст. 200 (подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам, электронных денег), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины",

- сообщил ресурс.

Фабула следствия такова - неизвестные через указанные сайты делают переводы на электронные кошельки за участие в азартных играх. То есть два предполагаемых нарушения закона - отмывание денег и доступ к азартным играм.

Но ни суд, ни НКРСИ не объясняют, почему среди "азартных" сайтов оказались СМИ. И оказывались ли на их страницах услуги по зачислению денег и так далее.

Главный редактор сайта "Досье" Владислав Перевозченко полагает, что его сайт формально попал под блокировку из-за баннера с рекламой онлайн-казино, который был удален накануне.

Фактически же, считает журналист, "отправленные в бан новостные сайты публикуют много негатива о людях, составляющих цвет украинской нации. И требовался повод, чтобы прикрыть лавочку".

Главный редактор "Капитала" считает происходящее рейдерской схемой.

"Решение касается кучи игровых сайтов. В которое кто-то добавил несколько новостных агрегаторов и вместе с ними - сайт Капитала. Пока это все выглядит как старая добрая рейдерская схема, когда в список счетов под арест включаются левые по заказу. При этом делается все, чтобы решение нельзя было оспорить (провайдер не признавался, напомню) в срок", - заявил Чечило.

Кто устроил блокировку?

О заказном характере блокировки написал в Facebook известный криминальный журналист Владимир Бойко.

Он считает, что дело шло под личным контролем замгенпрокурора Виталия Касько и его подчиненных Ивана Темченко и Алексей Шамардина, которым якобы "занесли".

Также, по словам Бойко, ведомство Рябошапки еще с осени занимается "раскулачиванием" онлайн-казино.

"Еще в конце сентября 2019 тогдашний начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Генеральной прокуратуры Александр Лукашенко договорился с судьей Печерского районного суда Сергеем Волком о снятии ареста с денежных средств в сумме 700 тысяч долларов, которые были изъяты у организатора онлайн-казино в ходе обыска, проведенного следователями Нацполиции",

- намекает на личную заинтересованность прокуроров Бойко.

Тем не менее, вопрос о том, что было главной целью - СМИ или сайты казино - остается открытым. Очевидно, что работа с онлайновым игорным бизнесом давно ведется полицией и генпрокуратурой. И новостные сайты могли случайно "попасть под раздачу" - например, размещая у себя баннеры, которые ведут на сайты казино.

С другой стороны, модель, по которой отработали следствие и суд, открывает дорогу к блокировке в общем-то любых украинских ресурсов.

В судебном решении не указаны причины, по которым блокировались именно новостные сайты. То есть можно просто вписать любой веб-сайт в постороннее уголовное дело и тихо - без уведомления владельцев сайта - заблокировать его через суд.

После чего ресурс вынужден будет доказывать через тот же суд, что он ни в чем не виноват.

Очень удобная схема, если через Раду не удастся протащить драконовские законопроекты о закрытии интернет-СМИ. А такая перспектива есть - учитывая, что против инициатив "слуг народа" выступили как журналисты, так и правозащитники за рубежом.

И совсем не случайно в Україні з’явиться Слуга-ТВ, а партія Зеленського змінила ідеологію: результати з`їзду