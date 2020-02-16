В Україні з’явиться Слуга-ТВ, а партія Зеленського змінила ідеологію: результати з`їзду

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Вчора, 15 лютого, відбувся з’їзд партії «Слуга народу». Про результати NNS повідомляє з посиланням на Ракурс. Серед рішень: «ноу-хау» у напрямку освіти «слуг», створення інтернет-каналу та зміна ідеології партії.

Згідно отриманої NNS інформації, на місцевих виборах 2020 року партія «Слуга народу» запускає процес відкритого відбору кандидатів, а також змінює свою офіційну ідеологію лібертаріанства на «український центризм».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив про це 15 лютого під час виступу на з’їзді партії.

Кожна людина матиме можливість подати пакет документів, зареєструватися на сайті, пройти відбір і стати кандидатом до обласної, міської ради чи ради ОТГ, — розповів Корнієнко під час брифінгу за підсумками з’їзду.

Як повідомляє прес-служба партії, інше «ноу-хау» «слуг» пов’язане з навчанням. Відтепер значну частину державного фінансування «Слуга народу» спрямовуватиме на освіту, зокрема, на підготовче навчання для кандидатів усіх рівнів.

Зупинився перший заступник фракції СН у Раді і на ідеологічних засадах провладної партії. Відтепер «слуги» називатимуть себе центристами, але водночас вважатимуться і націоналістами, і лібералами, і лібертаріанцями.

Формула українського центризму, за словами, Корнієнко така: «Ми — патріоти й навіть націоналісти, коли мова йде про захист національних кордонів. І водночас ми гуманісти, коли йдеться про захист права людини жити в той спосіб, який вона обрала. Ми — лібертаріанці, коли робимо ринки землі, спирту, бурштину прозорими, легальними, чесними, з однаковими правилами для всіх. І водночас ми — державники, коли ліквідуємо корупційні схеми та боремось за тотальну податкову дисципліну. Ми — ліберали, коли захищаємо власність і економічну свободу людини. І водночас ми — соціалісти, коли мова йде про захист пенсіонерів, ветеранів, малозабезпечених».

Заступник голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук під час з’їзду заявила, що «Слуга Народу» створить свій інтернет-канал «Слуга-ТВ», на якому планують відповідати на запитання представників регіональної влади і журналістів.

Нагадаємо, що раніше в СН вважали свою партію лібертаріанською, тобто такою, що виступає за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату.

Учора Давид Арахамія, очільник парламентської фракції СН заявив, що допускає можливість повернення України з чинної парламентсько-президентської республіки до президентсько-парламентської.