«Слуги народу»: Коронавірус  це маркетинговий хід (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Народний депутат від фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк назвала «маркетинговим ходом» коронавірус COVID-19, від якого у Китаї померли 1 367 осіб.

Про це NNS дізнався з ефіру на телеканалі НАШ.

«У нашій фракції поділилися депутати на два табори: одні вважають, що коронавірус — це дійсно загроза, а другі - що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень, щоб було», — сказала нардеп.

Ольга Василевська-Смаглюк зауважила, що на вчорашньому засіданні Кабміну питання загрози коронавірусу взагалі не порушувалося.

NNS нагадує, про сумний рекорд: за добу померли 254 людини від коронавірусу.

Також, стало відомо, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію: НКРЕКП