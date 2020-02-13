Сумний рекорд: за добу померли 254 людини від коронавірусу

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У Китаї за добу від коронавірусу Covid-19 загинула рекордна від початку епідемії кількість людей — 254. Про це NNS повідомляє з посиланням на nv.ua, який, в свою чергу посилається на apnews.com.

Згідно отриманої NNS інформації, цей показник «побив рекорд» попередньої доби, 12 лютого, коли у китайській провінції Хубей загинули 242 людини.

Також за добу було зафіксовано 15 152 нових випадки інфікування китайським вірусом. Такі неймовірні цифри стали наслідком перерахунку Китаєм кількості хвори — враховують людей, у яких діагноз був встановлений на підставі їх симптомів, а не позитивних результатів тесту.

За останніми даними, в Китаї від коронавірусу загинули 1367 осіб, інфікованих − 59 804.

Перший випадок зараження коронавірусів Covid-19 був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що мова йде про новий вірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуаціюв сфері охорони здоров’я в зв’язку з поширенням коронавірусу.