«Це був приватний візит»: Офіс президента про Зеленського в Омані

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Володимир Зеленський відвідував Оман з приватною метою. Про це NNS повідомляє з посиланням на блогера Андрія Смолія, який виклав підтверджуючий документ, наданий офісом президента України і датований 7 лютого 2020 року.

В своїй відповіді на запит ОПУ вказав, що візит Зеленського до Оману «не був офіційним», а також здійснювався «з приватною метою» і «за власні кошти».

«Тобто всі виправдання ОПи і самого Зеленського про те, що проводив перемовини з керівництвом Оману були абсолютною брехнею.

Також Зеленський витратив власні кошти на поїздку. Проте, такий дороговартісний вояж досі не вказаний в декларації, що порушує законодавство про декларування. Тобто президент прямо порушує Закон.

БРЕХНЯ - це головна риса теперішньої влади, скільки вони б не приховували правди, рано чи пізно це стане явним», - написав блогер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що охорона Зеленського в Омані коштувала українському бюджету більше 75 тисяч гривень