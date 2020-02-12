Оприлюднили документ про витрати з держбюджету на охорону Зеленського в Омані

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Про витрати на охорону NNS стало відомо від нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренко, який повідомив про це в своєму телеграм-каналі. Також від додав відповідні документи в яких йдеться про витрати.

"Охорона Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету країни у 74 тисячі гривень. Саме стільки грошей було виділено на безпеку президента під час його приватної поїздки на Близький Схід", - написав він.

Водночас, посилаючись на відповідь управління держохорони України, Гончаренко зазначив, що на відрядження військовослужбовців, які згідно з законом мають постійно здійснювати охорону першої особи країни, було витрачено 59 499 гривень – на проїзд та 14 820,90 гривень – на добові.

Нагадаємо, 5 січня Зеленського помітили в одному з готелів Оману, куди він вирушив після новорічного відпочинку в Карпатах. В Офісі президента повідомили, що цей неанонсований візит є офіційним, а у самого Зеленського запланована низка зустрічей на високому рівні. Зокрема, того ж дня в ОП повідомили про зустріч українського президента із міністром закордонних справ Султанату Оман Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.