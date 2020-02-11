Конституційний суд почав розглядати справу про перейменування УПЦ (МП)

Завантажте мобільний додаток сайту

Велика палата Конституційного суду 11 лютого почала розглядати справу про конституційність закону про перейменування Української православної церкви (Московського патріархату). Про це NNS дізналася з повідомлення Радіо Свобода.

«Розгляд справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)», — йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Заслухавши подання, суд перейшов до закритого розгляду справи.

26 січня Міністерство культури України оприлюднило перелік церков, яким необхідно вказувати чи свою належність безпосередньо до Російської православної церкви (РПЦ), чи інший зв’язок із країною-агресором. Під дію сьомої та восьмої частин статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з висновком Мінкульту, потрапила, серед інших, і Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою, УПЦ).

Перед цим в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили про намір звернутися до Конституційного суду через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви.

У квітні минулого року Конституційний суд відкрив провадження щодо перейменування УПЦ (МП).

Читайте ще: Митники затримали 82-річну черницю на Infiniti, яка нелегально перевозила релігійні стародруки